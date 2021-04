Tour sull'anello dei Colli Euganei in bicicletta con guida

Siamo nel cuore verde del Veneto, al centro delle sue piste ciclabili che si diramano come una complessa rete che copre un vasto territorio. L’anello ciclabile dei Colli Euganei si sviluppa come un itinerario circolare lungo le vie fluviali che abbracciano il Parco naturale dei Colli Euganei. Questa pedalata di una giornata intera, accompagnati da un’appassionata guida, vi sorprenderà per la ricchezza del patrimonio culturale con le prestigiose ville venete, le immutate città murate e i castelli. La prima che incontrerete è la Villa Emo di Rivella che merita una breve sosta per scattare una foto.

Raggiungerete presto la città murata di Monselice per continuare poi lungo il canale Bisatto, un compagno fedele del nostro viaggio e lungo il quale per secoli è stata trasportata la trachite, la pietra euganea con cui è stata pavimentata la Piazza San Marco a Venezia. Dopo il borgo fluviale di Marendole, Este, altra città murata con l’imponente Castello Carrarese e le eleganti piazze, vi conquisterà il cuore. Vi inoltrerete poi verso la parte occidentale dei Colli, caratterizzato dalla estesa campagna, dal silenzio e dalla natura incontaminata e sentirete la soddisfazione di trovarvi lontani dall’inquinamento e dalla frenesia delle città. Le forme acute dei colli, segno della loro origine vulcanica, ma anche i pianori tondeggianti che ospitano uliveti e vigneti, vi terranno compagnia.

Il pranzo è previsto presso una cantina dei Colli Euganei dove, oltre ai prodotti veneti (salumi, formaggi, giardiniera), potrete degustare 3 vini DOC e DOCG di produzione locale. Dopo pranzo pedalerete verso la parte nord dei Colli, fino all’Abbazia di Praglia, il più importante monastero benedettino dei Colli Euganei. Qui i monaci pregano, lavorano e restaurano libri antichi. Nella loro bottega troverete il vino, il miele e i cosmetici da loro prodotti. Sarete ormai sulla via del rientro quando passerete vicino all’elegante Villa Draghi e al meraviglioso Castello del Catajo.

Itinerario: 70 km cca su pista ciclabile, prevalentemente in pianura. Percorso adatto a bambini sopra i 12 anni abituati a pedalare.

Quando: domenica 9 maggio, dom 30 maggio domenica 13 giugno

Durata: giornata intera dalle 9.30 alle 17.

Punto di ritrovo: Radisson Blu Resort, Terme di Galzignano – Viale delle Terme, 84, 35030 Galzignano Terme PD

Come arrivare: in treno alla stazione di Battaglia Terme + 1 km a piedi. In auto: parcheggio libero

Punti di interesse: Canale Battaglia e Bisatto, Villa Emo di Rivella, città murata di Monselice, borgo fluviale di Marendole, città murata di Este, Villa Contarini Venier, Abbazia di Praglia, Villa Draghi e il castello del Catajo.

Informazioni e contatti

Per ulteriori info fare click sul seguente link: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/anello-dei-colli-euganei-in-bici-e2-speciale-pasquetta/.