“Bau”, Angelo Pintus al Piazzola Live Festival

Dopo i tanti altri nomi italiani e internazionali già annunciati, il pubblico del Piazzola Live Festival si prepara ad accogliere l'irresistibile comicità di Angelo Pintus! Sarà protagonista sabato 8 luglio nella meravigliosa cornice dell’Anfiteatro Camerini di Piazzola Sul Brenta (PD) con il suo nuovo spettacolo “Bau”: i biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e circuiti autorizzati.

Pintus va così ad aggiungersi ai tanti grandi nomi, italiani e internazionali, che animeranno il Piazzola Live Festival. Ad esibirsi all’Anfiteatro Camerini, dove lo spettacolo torna protagonista dopo ben 7 anni di stop, saranno infatti - oltre al comico triestino - band di fama mondiale come i Placebo e i Porcupine Tree e stelle del teatro, della comicità e della musica del nostro Paese come Drusilla Foer, Checco Zalone e Gianni Morandi. A rendere indimenticabile la rassegna del Piazzola Live Festival – oltre alla proposta artistica di primissimo livello e ai servizi impeccabili – sarà poi proprio la cornice spettacolare che ne è il cuore: lo splendido Anfiteatro Camerini di Villa Contarini, inserito a sua volta in un territorio suggestivo fatto di ville patrizie, giardini e poi: i Colli e le Terme Euganee a breve distanza. L’organizzazione è targata Zed Live, tra le maggiori società di produzione di entertainment in Italia.

A chi si domanda cosa aspettarsi dal nuovo spettacolo del comico triestino, lo stesso Angelo Pintus risponde con una nota piuttosto ironica ed enigmatica:

«Ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà ? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”! A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare!».

Insomma, di fatto si sa poco riguardo al contenuto effettivo dello spettacolo, ma una cosa è certa: si riderà tanto, perché Pintus su questo fronte è semplicemente una garanzia.

Angelo Pintus è tra i comici italiani più noti della televisione, storico protagonista di “Colorado” e della prima edizione di “LOL-Chi ride è fuori”, con il quale ha ulteriormente allargato il suo già affezionatissimo e vasto pubblico e che ha entusiasmato tutti tra risate e tormentoni. È anche reduce dalla serie “Before Pintus” su Prime Video, che racconta la sua vita prima del successo, e dalla conquista del Premio Troisi come comico che ha fatto più ridere gli italiani nel 2020. Ma soprattutto è un vero mattatore della scena, capace di portare dal vivo una comicità irriverente e mai banale. Come il pubblico del Piazzola Live Festival avrà presto modo di constatare.

Biglietti

Da 39,10 euro + commissioni

Info

info@zedlive.com

