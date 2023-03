Angelo Pisani - Scomodo vite di uomini, mariti e padri al Piccolo Teatro

Angelo Pisani venerdì 24 marzo (ore 21.00) al Piccolo Teatro di Padova con “Scomodo – Vite di uomini, mariti e padri”, un one man show ironico e strappa risate che ci porta dentro la quotidianità dell’universo maschile, costantemente alle prese con quello femminile e con le incomprensioni tragicomiche che ne derivano.

Dopo il successo del tour di “Finché Social non ci separi” assieme a Katia Follesa, Angelo Pisani prosegue con un lavoro originale che sta riscuotendo successo nei teatri italiani.

Ingresso

Biglietti euro 20 + d.p. acquistabili presso:

Padova: cartoleria C'era una volta - via Asolo, 9 / cartoleria Prosdocimi – p.tta Pedrocchi, 10

https://www.liveticket.it/evento.aspx?

https://www.vivaticket.com/it/ticket/angelo-pisani-scomodo-vite-di-uomini-mariti-e-padri/203915

A Rovigo

“Scomodo” andrà in scena anche il 23 marzo (ore 21.00) al Cinema Teatro Duomo di Rovigo all’interno della rassegna “SMILE – Sorridi Rovigo”.

Angelo Pisani

Scomodo – Vite di uomini, mariti e padri

scritto da Angelo Raffaele Pisani e Luciano Federico

regia Angelo Raffaele Pisani

Chi ha aggiunto la “S” davanti alla parola “SCOMODO” trasformandola in “SCOMODO”?

Come chi? La donna.

E l’uomo cos’ha detto?

Ma cosa deve dire, poveretto!

La donna agisce, l’uomo si adegua.

Ogni tanto tenta di ribellarsi per far credere agli altri che il suo parere conti all’interno della famiglia, con frasi del tipo “mi confronto con LEI e poi ti dico” oppure “io e LEI abbiamo deciso di fare un figlio”.

Ma cosa hai deciso! LEI lo ha deciso e TU hai preso la crocchetta e sei andato a cuccia.

Dove andare, cosa fare. Che cibo mangiare, come organizzare il weekend, che scuola scegliere per la prole, sono solo alcuni dei tantissimi argomenti per i quali la donna finge di essere interessata al parere dell’uomo, per poi decidere autonomamente.

E se questo prova a far presente che la situazione non gli sta bene, ecco sbucare dalla camera una figlia (di 12 anni nel mio caso), pronta ad aggiungere altre tonnellate alla scomodità.

A te, uomo, marito e padre, non rimane che abbassare la testa e cercare la complicità dei tuoi amici i quali sono sempre pronti ad incoraggiarti con frasi del tipo: “E non hai ancora visto niente!”.

L’idea dello spettacolo è quella di raccontare in chiave comica la vita di un uomo, di un marito e di un padre, alle prese con l’universo femminile.

Le conseguenze saranno tragiche, ma alla fine lui arriverà alla conclusione che ha scelto di stare SCOMODO, che è COMODO solo quando è SCOMODO e che non vorrebbe altra vita all’infuori di quella che vive accanto alle sue donne, che ama alla follia!

Info web

https://www.piccolo-padova.it/angelo-pisani-scomodo-vite-di-uomini-mariti-e-padri/

Foto articolo da https://www.piccolo-padova.it/angelo-pisani-scomodo-vite-di-uomini-mariti-e-padri/ e da comunicato stampa