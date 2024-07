Anna in concerto all’Hall di Padova

Continua il successo di ANNA, tra le artiste più ascoltate in Italia! Dopo l’uscita del suo album Vera Baddie – il cui singolo 30°C è certificato DISCO DI PLATINO (FIMI/GFK) – e l’esibizione a Fiera Milano Live come special guest del concerto di Nicki Minaj, ANNA annuncia il SOLD OUT delle date del 18 e 21 novembre a Milano, del 15 novembre a Torino e del 27 novembre a Padova, e annuncia nuovi show. Le nuove occasioni per potersi scatenare sulle sue innumerevoli hit nel suo primo tour nei club, prodotto da Vivo Concerti, saranno martedì 5 novembre 2024 al Hall di Padova (DATA ZERO), mercoledì 13 novembre 2024 al Teatro della Concordia di Torino e martedì 26 novembre al Fabrique di Milano.

I biglietti per la data di Torino sono già in vendita, quelli per le nuove date di Padova e Milano saranno disponibili su www.vivoconcerti.com da martedì 9 luglio 2024 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 14 luglio alle ore 11.

Con il suo nuovo album “VERA BADDIE” ANNA ha già infiammato le classifiche diventando il disco di un’artista rapper donna più ascoltato nel mondo nelle prime 24 ore su Spotify, la più alta nuova entrata nella Classifica Artisti Global e dominando la classifica FIMI album e vinili nella sua prima settimana di uscita.

30°C si trova attualmente alla #2 della classifica settimanale dei singoli (FIMI/GFK), è al n.1 della classifica brani di Spotify, alla #2 nella chart di Apple Music e alla #1 della classifica settimanale dei brani più utilizzati su TikTok con 100.000 creazioni. È il sesto piazzamento di ANNA nella top10 della classifica singoli in Italia (FIMI/GFK) nel 2024 (“Vetri Neri” con AVA e Capo Plaza, “Everyday” con Takagi & Ketra, Geolier e Shiva, “BBE” con Lazza, “Soldi arrotolati” con Capo Plaza”, “Petit Fou Fou” con Rhove). Su Spotify, si tratta della settima n.1 di ANNA nella classifica dei singoli. È inoltre, il 2° brano più ascoltato su YouTube e tra i 20 più trasmessi dalle radio nel nostro Paese.

ANNA conta la cifra record di ben 19 brani presenti simultaneamente nella top100 singoli FIMI.

Scritto interamente da ANNA, “VERA BADDIE” è stato registrato tra l’Italia e gli Stati Uniti, nelle città di Milano, Miami e Los Angeles. 18 tracce esplosive e diversi featuring di prestigio della scena rap (e non solo!): Guè in “Bikini”, Tony Boy e thasup in “ABC”, Artie 5ive in “I LOVE IT”, Lazza in “BBE”, brano che ha debuttato direttamente alla #1 della classifica di Spotify, Sfera Ebbasta in “Chica Italiana”, Nicky Savage in “TT LE GIRLZ”, Capo Plaza in “Show Me Love” (i due tornano a collaborare dopo il successo di “Vetri Neri” di AVA), Tony Effe in “Mulan” e la “maga” dell’hyperpop Sillyelly in “HELLO KITTY”.

SUMMER TOUR PROSSIME DATE

Sabato 13 luglio 2024 – Alba (CN), Collisioni

Sabato 20 luglio 2024 – Jesolo (VE), Parco Pegaso

Venerdì 26 luglio 2024 – Riccione, Space

Sabato 3 agosto 2024 – Senigallia (AN), Mamamia

Venerdì 9 agosto 2024 – Cinquale (MS), Vibe Festival

Lunedì 12 agosto 2024 – Ascoli, Ascoli Summer Festival

Venerdì 16 agosto 2024 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Giovedì 5 settembre 2024 – Pescara, Terrasound

CALENDARIO DATE CLUB TOUR

Martedì 5 novembre 2024 – Padova, Hall DATA ZERO

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica

Mercoledì 13 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia SOLD OUT

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Giovedì 21 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

Martedì 26 novembre 2024 – Milano, Fabrique NUOVA DATA

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon SOLD OUT

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico

