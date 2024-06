Anna Tatangelo ospite live al Pride Village Virgo

Si conclude all’insegna della grande musica live la seconda settima del Pride Village Virgo, il più grande Festival LGBTQIA+ italiano, in corso alla Fiera di Padova fino al 7 settembre.

Protagonista di sabato 22 giugno sarà Anna Tatangelo, un’artista che ha vissuto tante vite in una, con un unico punto fermo sempre al suo fianco: la musica.

Otto partecipazioni al Festival di Sanremo da protagonista, otto album in studio, oltre 20 dischi di platino, milioni di copie vendute in tutto il mondo, i feat internazionali come quello con Micheal Bolton nel 2008, i tour, ma anche la radio, la televisione (da Carlo Conti per “I migliori anni” su Rai Uno, alla conduzione di “Scene da un Matrimonio” su Canale 5, o all’esperienza da giudice a “X Factor”), fino al lavoro da attrice per la prima volta in “Natale al Sud”.

Al Village Anna Tatangelo porterà i suoi più grandi successi da “Ragazza di Periferia”, “Muchaca”, “Essere una donna”, fino a “Mantra”, suo nuovo singolo uscito a maggio per Artist First: un nuovo progetto in cui Anna riparte da zero nel suono, nei testi sinceri di un album in lavorazione e in cui l’artista si è messa a nudo come prima mai.

«Mantra parla di una storia d'amore e di un viaggio introspettivo per rinascere dal dolore - racconta Anna. - Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l'altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi»

E ancora in musica si concluderà anche la serata. Questa settimana al Village rivivrà la mitica atmosfera di Xlsior Mykonos, con la sua produzione originale “Super Xlsior World” dedicata al mondo virtuale di Super Mario. In consolle al Pride World la farà da padrone Thomas Solvert. Ha DJ/produttore, Thomas ha iniziato la sua carriera nel 2003 e oggi, dove occupa un posto importante all'interno del circuito elettronico e LGBTQIA+ sia all'interno che all'esterno del suo paese, la Spagna. Assiduo tra i TOP Dj i suoi lavori si trovano all'interno di grandi ed importanti progetti e compilation firmati da grandi marchi come Matinée Music, Guareber Recordings, HouseSession Records, Epride Music Digital tra gli altri.

Nella Pink Arena lo show di Vezirja, Miss Kina Gaultier, King Valery introdurrà il set di Mattia Matthew DJ Resident al RED di Bologna.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21, 9 euro tra le 21 e le 23:30, 18 euro con 1 consumazione inclusa tra le 23:30 e le 4]

La XVII Edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Cosmetics. Title e Main Sponsor: Virgo Cosmetics. Partner del Village sono: Absolut,bitHOUSEweb, Coca-Cola, Red Bull. Media partner: RTL 102.5.

Per informazioni e programma completo

www.pridevillagevirgo.it

Foto articolo da comunicato stampa - AnnaTatangelo @Nicolas Fols