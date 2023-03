“Donne e lavoro: difficoltà e conquiste”, al Pedrocchi il 50esimo anniversario della Consulta Femminile

Il 25 marzo alle ore 16.30 la cittadinanza è invitata al Convegno che si terrà al Caffè Pedrocchi in Sala Rossini a Padova. L’occasione è il 50esimo anniversario della Consulta Femminile nel Comune di Padova.

Per celebrare i suoi 50 anni di attività, la Consulta ha organizzato un Convegno a ingresso libero dal titolo: “Donne e lavoro: difficoltà e conquiste”.

Il Convegno, dopo i saluti istituzionali dell’Assessora Francesca Benciolini e della Presidente della Consulta, Manuela Covin, vede gli interventi di Giovanna Zaniolo, docente universitaria; Maria Rosa Pelizzo, chirurga; Laura Mazzari, notaia; Alessandra Roncato, AD di Roncato S.p.A. e di Paola Griggio, AD di Next Sight S.r.l.

Spiega Manuela Covin, Presidente della Consulta Femminile: “Per celebrare i cinquant’anni di attiva presenza nel nostro territorio abbiamo voluto dare la parola alle donne che oggi occupano ruoli professionali impensabili tempo fa. Molto è cambiato e molto deve cambiare: ancora oggi le donne faticano ad affermarsi in posizioni apicali o a trovare spazio nella politica, solo per citare due esempi conclamati. Anche quando la donna si afferma professionalmente non sempre il riconoscimento economico è paritario a quello di un collega uomo. Pensiamo poi alla rete dei servizi che ancora non aiuta le donne con figli a trovare il giusto sostegno per equilibrare famiglia e lavoro. Senza dimenticarci di come, nonostante i cambiamenti culturali siano evidenti, casa, figli e famiglia siano troppo spesso sulle spalle delle donne lavoratrici. Ecco che allora dare la parola a cinque eccellenze professionali che spaziano dalla docenza universitaria alle capitane di aziende ci è sembrato un bel modo per mettere le fondamenta per un futuro di cambiamento vero, che punti alla valorizzazione delle competenze”.

Il Convegno si aprirà con due interventi musicali. I brani scelti sono: “Quartet Movimento n°1” di Alexander Borodin e “Intermezzo” da cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Suonano gli allievi del Conservatorio Pollini: Federica Cassia, Chiara Bosna, Maria Sole Tono e Vasil Angelos.

Note biografiche delle relatrici:

Laura Mazzari è notaio del distretto di Padova dal 2003 con sede attuale a Borgoricco, delegato dal Tribunale di Padova per le esecuzioni immobiliari dal 2003, cofondatrice di Notai 2021 associazione notarile italiana che unisce notai di Padova e Verona, cofondatrice di SuperPartes associazione di cultura giuridica e membro della commissione amministrativa regionale di disciplina del Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Alessandra Roncato, che vanta numerosi Master in ambito della moda e design, racconta: “Ho iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia fin da piccola durante le vacanze estive aiutando in piccoli ambiti produttivi. Terminati gli studi ho iniziato il percorso all’interno dell’azienda ed oggi dirigo l’azienda con i miei 3 fratelli occupandomi principalmente di aspetti amministrativi, finanziari, legali, personale e sviluppo retail diretto, condivisone e pianificazione strategie per il futuro dell’azienda”.

Giovanna Zaniolo: è professore ordinario di Anatomia Comparata e Citologia, in quiescenza. Laureata in Scienze Biologiche ha svolto la sua attività di ricerca e di didattica nella Facoltà di Scienze dell’Università di Padova; è stata anche Presidente del Corso di Laurea in Scienze Biologiche. È Socio effettivo dell’Accademia Galileiana di Lettere Scienze ed Arti, Accademia in cui attualmente ricopre il ruolo di Vicepresidente. È membro della Consulta femminile del Comune di Padova quale rappresentante del Soroptimist International Club di Padova di cui è stata anche Presidente nel biennio 2014-2016.

Maria Rosa Pelizzo: Dopo la maturità classica si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia in anni in cui una donna a Medicina faceva notizia; erano donne il 10% degli iscritti al suo primo anno di Corso all’Università di Padova. Si è laureata con lode con una tesi sperimentale di microchirurgia e ha continuato a frequentare l’Istituto specializzandosi con lode in Chirurgia Generale e poi in Chirurgia Toracica, prima donna all’Università di Padova e una delle poche in Italia. Borsista, contrattista, assistente di ruolo, professore associato, infine nel 2003 professore Ordinario di Prima Fascia, una delle 4 donne a quel tempo in Italia, e Direttore della Clinica Chirurgica II dell’Azienda Ospedaliera–Universitaria di Padova. Docente di Chirurgia Generale nel Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e nelle scuole di Specialità in Chirurgia Generale, Toracica , Pediatrica, Plastica, Urologia, ORL, Endocrinologia. Direttore di Master e Corsi Universitari di Perfezionamento. Presidente e poi presidente emerito della Società Scientifica Italiana di Endocrino-chirurgia (UEC). Ha eseguito come primo operatore migliaia di interventi, prevalentemente di endocrino-chirurgia. È autrice di oltre 500 pubblicazioni scientifiche, capitoli di libri e di un testo di Chirurgia. Già membro del Comitato per le Pari Opportunità dell’Azienda Ospedaliera, e del Forum di Ateneo, del Consiglio dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri, del Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica dell’Istituto Oncologico del Veneto. Attualmente professore Ordinario Fuori ruolo, Studioso Senior dell’Università di Padova continua l’attività chirurgica in libera professione in struttura privata convenzionata continuando a operare e contribuendo a formare nuovi chirurghi.

Paola Griggio: laureata in Ingegneria delle Telecomunicazioni, ha un dottorato di ricerca in Fotonica all'Università di Padova e un Master in Business Administration alla Open University in Inghilterra. Ha condotto ricerche nel campo delle telecomunicazioni ultra-lunghe presso l'Università di Padova e l'Università del Maryland (USA). Ha cominciato la sua carriera aziendale come progettista presso Pirelli Cavi e Sistemi. Dal 2005 si occupa di tecnologie medicali: nel 2007 è stata co-fondatore della start-up Centervue - oggi parte del gruppo finlandese ICare -. Nel 2013 ha co-fondato l'azienda Next Sight di cui è stata amministratore delegato per 10 anni. Next Sight è oggi parte del gruppo franco-israeliano Visionix con quartier generale in Normandia e a Gerusalemme ma che conta sedi operative in tutto il mondo. All'interno del gruppo Visionix, Paola ricopre la carica di Vicepresidente per la telemedicina. È autrice di più di 100 articoli scientifici e più di 20 brevetti.

La Consulta Femminile nel Comune di Padova, istituita nel 1973, è composta da Associazioni che operano nel Comune di Padova quali: Soroptimist International, Progetto Donna Oggi, Inner Wheel, F.I.D.A.P.A., Federazione italiana donne arti professioni affari, Volontà di Vivere, C.R.I., Croce Rossa Italiana, C.I.F., Centro Italiano Femminile; A.N.D.E, Associazione Nazionale Donne Elettrici e A.M.M.I., Associazione mogli medici italiani., Lions Club Elena Cornaro Piscopia.

Le finalità della consulta sono: reperire e analizzare i problemi che riguardano la vita civile ed economica dei cittadini. Prospettare all’amministrazione comunale e agli enti locali competenti possibili soluzioni di problemi che stimolino interventi diretti a migliorare le condizioni di vita del cittadino. Promuovere una maggior partecipazione delle donne alla vita pubblica. Organizzare manifestazioni e dibattiti, anche in collaborazione con altri enti, relativi ad obiettivi di interesse comune.

