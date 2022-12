"Occhi al Cielo, con i Piedi per Terra - 60° anniversario dell'ESO", la conferenza al Planetario

L’ ESO (European Southern Observatory), la principale organizzazione intergovernativa in Europa che si occupa di scienza e tecnologia astronomica di cui l’Italia è uno dei paesi membri più significativi, compie 60 anni!

Per celebrare questo importante anniversario, l’INAF - Osservatorio Astronomico di Padova - e il Planetario di Padova propongono un appuntamento speciale giovedì 15 dicembre alle ore 21 in Planetario (via Cornaro 1, Parco ex Macello): la conferenza "Occhi al Cielo, con i Piedi per Terra - 60° anniversario dell'ESO" a cura del prof. Simone Zaggia, astronomo ricercatore INAF e grande utilizzatore dei telescopi dell'ESO.

Durante la conferenza saranno illustrati i grandi progressi scientifici compiuti grazie all'utilizzo della moderna strumentazione astronomica sviluppata nell'arco di 60 anni e installata dall'ESO sulle aspre montagne del deserto di Atacama in Cile.

A seguire proiezione sulla cupola del Planetario del filmato ESO dal titolo “Dalla Terra all’Universo”.

Non mancare a questa occasione speciale!

L’evento è gratuito.

Dato il limitato numero di posti disponibili al Planetario, è richiesta la prenotazione online al link: https://www.planetariopadova.it/Prenotazione.php?Prog=4147.

In alternativa, è possibile inviare una email a segreteria@planetariopadova.it, specificando nome, recapito telefonico, data, evento e numero di persone (riceverete una email di conferma di avvenuta prenotazione), oppure telefonare allo 049773677 negli orari da lunedì al sabato: 9-12 e 15.30-18.30 .

Ti aspettiamo giovedì 15 dicembre alle ore 21!