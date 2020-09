77esimo anniversario dell’Internamento, cerimonia di commemorazione a Padova

Domenica 27 settembre alle ore 9.30, al Tempio Nazionale dell'Internato Ignoto a Terranegra, si terrà la cerimonia per il 77° anniversario dell'Internamento. L’evento, che si svolgerà in maniera ridotta e con presenze limitate a causa delle limitazioni previste per il Covid-19, è organizzato dall'Amministrazione comunale e dall'Associazione nazionale ex internati in ricordo dei caduti nei campi di concentramento tedeschi.

La cerimonia inizierà con l’alzabandiera e proseguirà con la deposizione della corona di alloro e con gli interventi delle autorità.

Sarà presente il vice sindaco Andrea Micalizzi.

