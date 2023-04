25 aprile, 78esimo anniversario della Liberazione: le celebrazioni a Padova

Martedì 25 aprile alle ore 10.30 in via VIII Febbraio di fronte al Municipio si terrà la cerimonia per il 78° anniversario della Liberazione organizzata dal Comune di Padova in collaborazione con il Comando Forze operative Nord, la Prefettura di Padova, la Provincia di Padova e l'Università degli Studi di Padova.

Scarica il volantino dell'iniziativa

Dopo l’alzabandiera, l’onore ai Caduti e la deposizione delle corone di alloro, interverranno il sindaco Sergio Giordani e la presidente Anpi di Padova, Floriana Rizzetto.

La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche della Fanfara dei Bersaglieri in congedo, sezione “Achille Formis” di Padova.

Questi gli eventi collegati:

Lunedì 24 aprile alle ore 20:45 al Teatro comunale “Verdi” andrà in scena il reading teatrale “La Resistenza delle donne” con Anna Bonaiuto e Benedetta Tobagi. Regia di Lorenzo Pavolini. Testo di Benedetta Tobagi. Musiche di Giulia Bertasi. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti con prenotazione sul sito del Teatro Stabile del Veneto.

Martedì 25 aprile alle ore 14:30, con partenza di fronte al Bo’, si terrà una biciclettata "I luoghi della memoria" organizzata da Fiab Padova, mentre, con partenza alle ore 9:00 dal piazzale della Chiesa di Chiesanuova, una commemorazione nei luoghi significativi della Resistenza di quartieri Brusegana, Cave, Chiesanuova organizzata dalla Consulta di quartiere 6A

Mercoledì 3 maggio alle ore 11:00 all’Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano, Progetto Giovani ospiterà Giulia Albanese dell’Università degli Studi di Padova per la lezione “Dopo l’8 settembre - Scegliere la Resistenza nell’Italia di Salò“, rivolta agli studenti delle scuole superiori.

Info web

https://www.padovanet.it/evento/cerimonia-del-25-aprile-78%C2%B0-anniversario-della-liberazione