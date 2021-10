Quarto anniversario del ristorante "Peace 'n' spice" e raccolta fondi per l'Afghanistan

Anniversario del ristorante multietnico Peace 'n' Spice. In occasione di questa ricorrenza i tre fondatori Afghani hanno deciso di festeggiare con i clienti, ma soprattutto di inaugurare la loro raccolta fondi per le persone rimaste in Afghanistan e che hanno bisogno di tutti i generi di prima necessità.

Per questo motivo, il giorno 7 ottobre 2021, devolveranno il 15% dell'incasso per aprire un fondo dove poi potrete, se vorrete, donare anche voi, sia online che tramite donazioni presso il ristorante fino al 7 novembre 2021.

Informazioni e contatti

Web: https://peaceandspice.com/.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...