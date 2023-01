Sul Liston il flash mob per il secondo anniversario del trattato sulla proibizione delle armi nucleari il 23 febbraio 2023

anniversario-trattato-proibizione-armi-nucleari-23-gennaio-2023.html

eventi, liston, flash mob, anniversario del trattato sulla proibizione delle armi nucleari, padova,

Appuntamento sul Liston, davanti a Palazzo Moroni il 23 gennaio dalle ore 12 alle 13.

23/01/23

Dalle ore 12 alle 13

Le associazioni padovane aderenti alla Rete italiana Pace e Disarmo e quelle riunite sotto la sigla “Uniti per la Pace Padova” organizzano un flash mob per ricordare il secondo anniversario dell'entrata in vigore del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW - Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) adottato dalle Nazioni Unite.

Il trattato - che è stato ottenuto grazie all’azione della società civile internazionale guidata dalla campagna Ican - Internationa Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Campagna internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari), Premio Nobel per la Pace 2017 - non è ancora stato ratificato dall'Italia.

Con l'occasione le associazioni intendono rinnovare la richiesta al Governo italiano affinché si proceda alla ratifica del Trattato e sia garantito l'impegno in favore della pace tra i popoli.

Il Comune di Padova sostiene l’evento facendo suonare a festa, in maniera celebrativa e in segno di pace, le campane della Torre campanaria del Municipio.

Durante il flash mob, l'assessora Francesca Benciolini suona simbolicamente la Campana della Pace, che è stata donata al Comune dall’associazione Wfwp - Federazione delle donne per la pace nel mondo.

Per informazioni

Segreteria assessora Francesca Benciolini

telefono 049 8205894

email assessore.francesca.benciolini@comune.padova.it

Dove e quando

Appuntamento sul Liston, davanti a Palazzo Moroni il 23 gennaio dalle ore 12 alle 13.

Info web

https://www.padovanet.it/evento/flash-mob-il-secondo-anniversario-del-trattato-sulla-proibizione-delle-armi-nucleari