Ermal Meta, il tour teatrale al Geox viene annullato

Il tour teatrale di Ermal Meta, la cui partenza era prevista per il 25 febbraio da Jesolo, viene annullato per permettere all’artista di proseguire la lavorazione del suo nuovo progetto discografico, in uscita entro l’anno.

Dettagli

Tra queste date, anche quella prevista al Gran Teatro Geox l'11 marzo.

L’artista sarà infatti impegnato in studio per la realizzazione del suo nuovo album, in uscita quest’anno, e la cancellazione dei live si è resa necessaria per permettergli di proseguire la lavorazione del progetto discografico e poter quindi tornare a suonare dal vivo presentando anche nuova musica.

Non appena saranno definite le tempistiche di uscita dell’album, verrà comunicato anche il ritorno in tour dell’artista.

È possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro il 15 aprile presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Per info: www.friendsandpartners.it e www.vertigo.co.it

Foto articolo da post Facebook