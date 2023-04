Anonima Battisti in concerto al Radio City Music Hall il 22 aprile 2023. Tribute Band che ripropone il repertorio di Lucio Battisti cercando per quanto possibile di rimanere fedele agli arrangiamenti originali per farvi cantare assieme a noi le canzoni che hanno ci hanno accompagnato negli ultimi 50 anni.

Ore 20: cena con Menù a 25 euro (antipasto, un piatto principale a scelta, bibita, coperto e live). Prenotazione consigliata. Ore 21.30 inizio concerto. Chi viene dopo cena 5 euro coperto per il tavolo live. Locale: RADIO CITY MUSIC HALL Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova. Prenotazioni: 049-5221232 - 345-3498089.