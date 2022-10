Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1163506390936059/

Torna da venerdì 7 a martedì 11 ottobre l'antica fiera di Bresseo a Teolo.

??? Programma generale

Mostra dell’artigianato e dell’economia locale nel piazzale antistante Villa Cavalli-Malandrin

Area agricola e mostra espositiva dei produttori locali in collaborazione con Coldiretti Padova e produttori agricoli dei Colli Euganei nel piazzale antistante Villa Cavalli-Malandrin

Stand Gastronomici a fianco a Villa Cavalli-Malandrin (PRO LOCO), presso il Centro Sportivo Euganeo (EL BOCAETO) e presso la Parrocchia di Bresseo-Treponti (PARROCCHIA)

Luna Park con attrazioni, giochi e divertimenti per adulti, famiglie e bambini

Villaggio delle Associazioni organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni di volontariato di Teolo presso il piazzale antistante la Chiesa

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

?? Venerdì 7 ottobre

19 Apertura stand gastronomici a fianco a Villa Cavalli-Malandrin (PRO LOCO), presso il Centro Sportivo Euganeo (EL BOCAETO) e presso la Parrocchia di Bresseo-Treponti (PARROCCHIA)

19 Apertura Luna Park presso Piazza Mercato

21.30 Concerto Live Sismica “Te Amo Reggaeton” presso Cafè Noir

?? Sabato 8 ottobre

14.30-18.30 37a Festa del Bambino organizzata dall'Amministrazione Comunale e la Polizia Locale di Teolo in collaborazione la ProLoco di Teolo.Presso area parcheggio fronte Chiesa di Bresseo.

Tariffe agevolate in collaborazione con il Luna Park (in caso di maltempo la festa è rinviata a martedì 11 ottobre)

Intrattenimento per grandi e piccini in area dedicata:

Animazione Baby&Fun con laboratori, baby dance, trucca bimbi e bolle giganti

Mago Andrea con due spettacoli di MAGIA e palloncini

Beghin Parrucchiere con acconciature divertenti e colorate per bambini e ragazzi

Soccorso Alpino di Padova con attività dedicate ai bambini

Polizia locale di Padova con attività di educazione stradale per i bambini

Pop-corn e zucchero filato offerto a tutti i bambini, fino ad esaurimento!!

21.30 Area “LOCO-LIVE” (zona Villa Cavalli-Malandrin) concerto Live OVERJAZZED musica di un tempo e brani attuali riarrangiati in chiave POP-SWING.

21.30 Spettacolo Live "VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90" presso Cafè Noir

?? Domenica 9 ottobre

Tradizionale Fiera di merci varie

10-20 Area agricola e mostra espositiva dei produttori locali in collaborazione con Coldiretti Padova e produttori agricoli dei Colli Euganei nel piazzale antistante Villa Cavalli-Malandrin

12-18 Villaggio delle Associazioni, nel parcheggio della parrocchia di Bresseo-Treponti con laboratori, prove pratiche e stand delle associazioni.

10 Corteo di apertura dell’Antica Fiera di Bresseo con sfilata di tutte le associazioni del territorio, con partenza da piazza Mercato e arrivo al piazzale di fronte a Villa Cavalli Malandrin con esibizione della Banda Musicale di Teolo e Gruppo sbandieratori di Montagnana

10.30 Inaugurazione dell’Antica Fiera di Bresseo presso il Piazzale antistante Villa Cavalli Malandrin,con saluto del Sindaco e delle Autorità.

15 BOLLE GIGANTI DI SAMANTHA

17 Area “LOCO-LIVE” (zona Villa Cavalli-Malandrin) APERITIVO con EROS-B DJ

18 Aperitivo comico con Romeo Moro presso Cafè Noir

18.45 Area “LOCO-LIVE” (zona Villa Cavalli-Malandrin) concerto Live FREEWAY - Sigle TV & Cartoons in Rock

21.30 Serata Live con Dj Set presso Cafè Noir

?? Lunedì 10 ottobre

Tradizionale Fiera di merci varie

10-20 Area agricola e mostra espositiva dei produttori locali in collaborazione con Coldiretti Padova e produttori agricoli dei Colli Euganei nel piazzale antistante Villa Cavalli-Malandrin

11 Santa Messa presso la Parrocchia di Bresseo-Treponti

18.30 DJ set presso Cafè Noir

21 Area “LOCO-LIVE” (zona Villa Cavalli-Malandrin) concerto Live FACCE DA MAX tributo Max Pezzali e 883

21.30 Concerto live ORLI-RAP NIGHT presso Cafè Noir

?? Martedì 11 ottobre

Mercato Settimanale in Via A. De Gasperi

21 Area “LOCO-LIVE” (zona Villa Cavalli-Malandrin) spettacolo di TESSUTI AEREI della CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM di Padova. Le atlete eseguiranno delle evoluzioni coreografiche rimanendo sospese nell’aria, utilizzando dei teli di tessuto elastico.

21.30 Diapason Band – live tributo Vasco Rossi presso Cafè Noir

23.45 Spettacolo pirotecnico offerto da tutti i commercianti e artigiani della zona

?? CHIUSURA STRADE: domenica 9 e lunedì 10 ottobre 2022

Chiusura Strada SP89: dall’incrocio di Treponti all’incrocio con via Liviana domenica e lunedí, dalle ore 07 alle ore 22

Chiusura Bretella Z.I. Selve/ via Tullio Lombardo: dalla rotonda con SP89 all’incrocio con via Selve, direzione Saccolongo, domenica dalle ore 08 alle ore 02

??? PARCHEGGI FIERA

?? [A] Bretella Z.I. Selve/ via Tullio Lombardo

?? [B] Via Liviana (Bresseo)

?? [C] Via per Montemerlo (Bresseo)

?? [D] Area Ex-Lofra (Treponti)

??PASS RESIDENTE PER AREA A TRAFFICO LIMITATO

In consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune a partire da lunedì 3 ottobre 2022 presentando un documento di riconoscimento (verranno garantiti al max 3 pass per famiglia)

??? Altre info

COMUNE DI TEOLO | facebook.com/comune.teolo.pd.it

PROLOCO DI TEOLO | facebook.com/prolocoteolo.it

www.comune.teolo.pd.it

www.prolocoteolo.it

Info web

https://www.facebook.com/events/1163506390936059/

Foto articolo da evento Facebook