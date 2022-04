Antica fiera di San Marco 2022 a Ponte di Brenta

Dalle ore 9 alle 19 del 25 aprile torna il consueto appuntamento con l’Antica fiera di San Marco, manifestazione che unisce cultura, tradizioni e divertimento, coinvolgendo le realtà del territorio, valorizzando le eccellenze, le abitudini e il commercio locale e ambulante e offrendo ai cittadini anche momenti di aggregazione e animazione.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Questa iniziativa popolare risulta, dalle ricerche d’archivio effettuate, si svolgesse a Ponte di Brenta almeno dal 1880 e fino al 1940 circa, per alcuni giorni, nell’occasione della festività di San Marco.

La XII edizione prevede un centinaio di bancarelle, che sono presenti occupando più di un chilometro di via San Marco.

Le bancarelle propongono diverse categorie merceologiche: oggettistica per la casa, articoli da regalo, abbigliamento e accessori, frutta e verdura, gastronomia e street food, fiori e molto altro.

In piazza Barbato vengono proposti il luna park e tanti eventi collaterali, mentre in piazzetta Modin è disponibile, per i bambini, il campo della Polizia Locale di educazione alla bicicletta.

Iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio dell’Assessorato al commercio e alle attività produttive del Comune di Padova.

Programma dell’evento

Modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità saranno pubblicate appena disponibili.

Riferimenti

Mark. Co. & Co. Srl

Luogo viale della Navigazione Interna, 51/A - Padova

Telefono 049 8070288

Fax 049 8070891

Email info@markco-co.it

Sito web www.markco-co.it

Social pagina Facebook

Info web

https://www.padovanet.it/evento/antica-fiera-di-san-marco-2022

https://www.facebook.com/Markcoeco

Foto articolo da Facebook