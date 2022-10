Antica fiera di San Martino a Piazzola

Torna l’Antica Fiera di San Martino di Piazzola sul Brenta con mostre, spettacoli e gastronomia dal 5 al 13 novembre

Stand gastronomico e mostra sempre aperti tranne martedì 8/11 e mercoledì 9/11

Sabato 5 novembre

Ore 17 – Inaugurazione ufficiale “Antica fiera di San Martino 2022”

Ore 18 – Apertura 38° edizione della Mostra dell’artigianato e del commercio e stand gastronomico

Domenica 6 novembre

Bancarelle e mercato con prodotti km0 tutta la giornata

Dalle ore 9 alle ore 12 – Screening Glicemico gratuito

Ore 9 – Apertura Mostra dell’Artigianato e del Commercio

Ore 12 – Apertura Stand Gastronomico

Ore 18.30 – Apertura Stand Gastronomico

Lunedì 7 novembre

Ore 19 – Apertura stand gastronomico e Mostra dell’Artigianato e del Commercio

Ore 20.30 – I° Torneo di Burraco – per info: 346 7246290 Lilly / 339 6545868 Vania

Martedì 8 novembre

Ore 19 – Cena di beneficenza a favore del comitato “Medici con l’Africa” e del Centro diurno “Il Passero” – per info: 347 4481931 Cristina / 340 7771284 Rossano

Giovedì 10 novembre

Ore 19 – Apertura stand gastronomico con Festa del Baccalà: cena di beneficenza a favore di “Telethon”

Venerdì 11 novembre

Bancarelle e mercato con prodotti km0 tutta la giornata

Ore 08 – Apertura Fiera Franca del bestiame e delle macchine agricole presso Area Consorzio Agrario

Ore 9 – Apertura Mostra dell’Artigianato e del Commercio

Ore 10-20 – Pedalando in Islanda – con Andrea Devicenzi in Sala Consiliare

Stand gastronomico aperto tutta la giornata

Sabato 12 novembre

Ore 15 – Giocoliere in piazza per tutti i bambini

Ore 10-20 – Pedalando in Islanda – con Andrea Devicenzi in Sala Consiliare

Ore 18.30 – Apertura stand gastronomico e Mostra dell’Artigianato e diel Commercio

Domenica 13 novembre

Bancarelle e mercato con prodotti km0 tutta la giornata

Ore 9 – Apertura Mostra dell’Artigianato e del Commercio

Ore 12 – Apertura Stand Gastronomico

Ore 18.30 – Apertura Stand Gastronomico

Durante tutta la fiera sarà attivo anche il BAR con la nuova CICCHETTERIA/BACARO a cura della Pro Loco Piazzola con la possibilità di degustare SFIZIOSI ASSAGGI, CICCHETTI, BRUSCHETTE E MOLTO ALTRO

