Antica sagra di Santa Dorotea dal 27-28-29 gennaio 2023 al 3-4-5-6 febbraio 2023 presso il Cortile ex monastero via Pozzotto San Salvaro di Urbana Padova. In località San Salvaro, frazione del Comune di Urbana, si svolge nel cortile dell'antico monastero la Sagra dedicata a Santa Dorotea. Venerata per avere preservato il paese dalla peste del 1631.

Il programma

Venerdì 27/01/2023

Ore 19 apertura stand gastronomico

Ore 21 serata disco con DJ EnricoToffa e i Disco fever

Sabato 28/01/2023

Ore 19 apertura stand gastronomico

Ore 21 Serata danzante con Michele & Michele + dj Ale by parioli

Domenica 29/01/2023

Ore 12.30 apertura stand gastronomico aperto a tutti

Ore 19 apertura stand gastronomico

Ore 21 ballo liscio con l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova

Venerdì 03/02/2023

Ore 19 apertura stand gastronomico

Ore 21Sera latina : salsa , bachata, animazione e show con la scuola di ballo asd “Cuba linda” con Rubio dj

Sabato 04/02/2023

Ore 19 apertura stand gastronomico

Ore 20.45 esibizione balli di gruppo ass.ne “Anteas “della maestra Romana

Ore 21 Serata danzante con Michele & Michele + dj Ale by parioli

Domenica 05/02/2023

Ore 12 pranzo sociale su prenotazione (tel. 3397967697 )

) Ore 19 apertura stand gastronomico

Ore 21 Ballo liscio con l’orchestra Annamaria Allegretti

Lunedì 06/02/2023

Ore 16 santa messa con solenne processione in onore di santa Dorotea

Ore 19 apertura stand gastronomico

Ore 21 ballo liscio con l’orchestra Daniela Nespolo

Presso il museo delle antiche vie , mostra di pittura contemporanea. Espone: Santina Pellizzari - Rita Tiso.

Tutte le manifestazioni avranno luogo in tendo struttura riscaldata a ingresso libero. Pro loco San Salvaro.

