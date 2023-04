Mostra antologica del maestro ceramista Enrico Bravo a Cittadella

Chiesa del Torresino Porta Padova Cittadella 25 marzo – 11 aprile 2023. Il Sindaco di Cittadella Luca Pierobon e Il presidente del Lions Club Gianfranco Grigolon presentano la mostra "ENRICO BRAVO I RILIEVI DEI SENSI". Tavole di smalto, ceramiche, pitture. Antonio Bruni curatore della mostra e del catalogo. La mostra è aperta dal 25 marzo (inaugurazione ore 17) fino all’11 aprile. Ingresso libero. Orari martedì –mercoledì –giovedì-venerdì: 15.30 -19. Sabato- domenica-lunedì (esclusa Pasqua 9 aprile) 10-12.30-15.30-19.

Enrico Bravo vive a Cartigliano, in provincia di Vicenza, dove è nato nel 1935 e ha fondato negli anni ’50 un laboratorio di ceramica con la moglie Gina. È specialista nella scultura ceramica di grandi dimensioni, una tecnica molto difficile data la fragilità della materia, ed è autore di dipinti su tela e su carta e di incisioni. Nel 1953 ha partecipato diciottenne alla Biennale di Venezia.

Il catalogo è pubblicato da Un Pensiero per Roma APS nella collana Quaderni in corsivo. info@pensieroxroma.it Citazioni, tratte da pubblicazioni e registrazioni, di: Sergio Bencivenga, Katia Brugnolo, Jolanda D’Annibale, Ugo Fasolo, Alberto Frasson, Francesco Gasparini, Anna Muratti, Gino Nogara, Bino Rebellato, Giorgio Segato. I testi non firmati sono di Antonio Bruni. Fotografie delle opere in mostra Franco Menon. Collaborazione Carlo Bravo, Lidya Zolin, Linda Zolin.

Catalogo: https://antoniobruni.it/enrico-bravo-i-rilievi-dei-sensi/ - www.ceramichebravo.it - info@ceramichebravo.it - 0424828018.