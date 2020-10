La manifestazione "L'ape in città" in Prato della Valle a Padova

La manifestazione si svolgerà domenica 1 novembre nella meravigliosa cornice di Prato della Valle a Padova, e sarà dedicata al miele, prodotto naturale delle api. L'evento è organizzato dall'Associazione Apicoltori Patavini A.P.A. PAD. e Veneto a Tavola, in collaborazione con gli assessorati al Commercio e Ambiente del Comune di Padova.

Il programma dell'evento prevede una mostra fotografica sulla straordinaria vita delle api, laboratori per bambini in tutta sicurezza, e piccole degustazioni guidate gratuite di mieli monovarietali. Non ultimo, il ricco mercatino “Bontà & Benessere”, con la presenza degli apicoltori padovani, che proporranno mieli e derivati, ed altri operatori con prodotti alimentari tipici, articoli erboristi e salutistici, e di artigianato.

Per l’intera giornata, presso lo stand dell’associazione sarà a disposizione del pubblico Nicola Dall’Ora, degustatore dell'Associazione Nazionale Ambasciatori del Miele, e gli esperti apistici dell’A.P.A. Pad., che vi guideranno alla scoperta delle api e del valore dei prodotti dell’alveare. La manifestazione ha lo scopo di far conoscere ed apprezzare sempre più le proprietà del miele per la nostra alimentazione quotidiana e sopratutto l’importanza delle api nell’impollinazione delle piante, anche nel nostro territorio, e nel mantenimento della biodiversità ambientale.

Informazioni e contatti

Orari della manifestazione: dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

A.P.A. Pad. segreteria@apapadpadova.it - tel. 049 8685762.

Veneto a Tavola www.venetoatavola.it - info@venetoatavola.it - tel. 335.6033639.