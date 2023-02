Open day "Aperi-Work" presso Synthesis

Lunedì 20 febbraio 2023: una giornata dedicata alla ricerca del tuo lavoro! Quest'incontro vuole essere un'occasione per potersi confrontare sui Nuovi Percorsi di Formazione Gratuita con inserimento retribuito in azienda in avvio a fine Febbraio. Ascolteremo le testimonianze di chi ha trovato uno sbocco professionale e personale dopo la Formazione, di Imprenditori e HR che cercano talenti, e di Docenti e Formatori esperti che saranno coinvolti in aula. Posti limitati, richiesta conferma di presenza. Se avete amici che sono disoccupati, potete segnalarli questa iniziativa. Grazie