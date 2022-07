Apericena agricolo a Rovolon

Sabato 9 luglio vieni al nostro alternativo apericena agricolo: una divertente serata fra gusti genuini, con prodotti a km zero dell'azienda, in cui scopriremo in divertenti sketch un inedito libro, intitolato: "Il privilegio di essere poveri" . Ti aspettiamo alle ore 20.00 presso l’azienda agricola Valle Madonnina, Via Manzoni 18 Carbonara di Rovolon (PD)

Costo adulti: 20 euro cad.

Bambini dai 2 ai 12 anni: 15 euro cad.

Il prezzo comprende:

Apericena composto da: aperitivo analcolico e alcolico, affettati, formaggi, sfoglie fatte in casa, tosella, acqua e vino. Per i bambini è compreso anche un gelato artigianale fatto con il latte delle mucche dell’azienda.

Intrattenimento

Organizzazione tecnica

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/BPXvQGfC1e1gU23w8.