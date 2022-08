Apericena con cooking show

Sere d'estate da "Unn poco de bon" Via Bagnara Alta 1122, Zovon di Vo': 5 divertenti serate nel corso dell’estate per scoprire i 5 sensi in un “Apericena Show”.

Ultima serata: giovedì 1 settembre per scoprire insieme l'ultimo senso: il gusto attraverso un interessante cooking show a cura della chef docente Chiara Marcolongo. Nel corso della serata, apericena con antipasto, tagliere di affettati e formaggi con confetture, dessert, caffè – acqua e vino.

Ma cosa si fa ad un “apericena Show”?? Si passa una serata tranquilla e libera, seduti a chiar di stelle nel meraviglioso terrazzo dell’azienda. L’apericena sarà intervallata dal cooking show

Costo adulti: 20 euro cad.

Bambini dai 4 ai 12 anni: 10 euro cad.

Bambini dai 0 ai 3 anni: gratuito (non previsto apericena)

INIZIO ORE 20.30. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://www.incollitour.it/un-poco-de-bon-gusto/.