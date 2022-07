Apericena con delitto a Zovon di Vo'

Cinque divertenti serate nel corso dell’estate per scoprire i 5 sensi in un “Apericena Show” da "UN POCO DE BON" Via Bagnara Alta 1122, Zovon di Vo'.

Quarta serata: GIOVEDì 11 AGOSTO: OLFATTO. SERATA INTERATTIVA “UN GOTO CON DELITTO” a cura della Compagnia dell’Angelo. Nel corso della serata, apericena con antipasto, tagliere di affettati e formaggi con confetture, dessert, caffè – acqua e vino.

COSTO:

Costo adulti: 20 euro cad.

Bambini dai 4 ai 12 anni: 10 euro cad.

Bambini dai 0 ai 3 anni: gratuito (non previsto apericena)

INIZIO ORE 20.30 - Cosa si fa ad un “apericena Show”? Si passa una serata tranquilla e libera, seduti a chiar di stelle nel meraviglioso terrazzo dell’azienda. L’apericena è a buffet, e sarà intervallata da sketch in cui i partecipanti saranno invitati a trovare l’assassino della storia narrata all’inizio, sullo stile di una CENA CON DELITTO interattiva.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://www.incollitour.it/un-poco-de-bon-olfatto/.