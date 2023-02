Apericena "Love&Friends"

San Valentino è una serata come tante? Sì! Ma perché non approfittare di un’occasione per celebrare le emozioni? Che sia amore, che sia amicizia, che sia una simpatica conoscenza…vieni a fare apericena all’enoteca Decanter Wine! Musica live, vino, atmosfera e gustosi cicchetti.

MENU A BUFFET

polpette tiepide

mini quiche con verdure e formaggio

torte salate

risotto zucca, taleggio e salsiccia in show-cooking

2 calici di vino a testa

PRENOTAZIONI: tel. 348 9133337