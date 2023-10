“Together we can” apericena in musica con i giovani imprenditori Ascom Padova

Orario non disponibile

Riprende con un ritmo in levare l’attività del Gruppo Giovani Confcommercio Padova: il primo evento dell’autunno sarà costituito infatti da una serata di charity davvero sorprendente, aperta a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino la realtà formata dal gruppo che in Confcommercio rappresenta e promuove l’impegno imprenditoriale degli under 42.

Giovedì 5 ottobre prossimo infatti, a partire dalle 19, si terrà alla Club House Canottieri Padova (via Decorati al Valor Civile 160) l’apericena in musica ideato per sostenere l’Associazione Giorgia Libero Onlus, che dal 2016 si impegna a sostenere la progetti finalizzati alla prevenzione e cura di patologie oncologiche.

Ospite d’onore della serata il campione olimpico Rossano Galtarossa, nella duplice veste di direttore di sede e presidente di Giuria del Premio Letterario Sportivo Memo Geremia 2023.

Ad animare la serata la musica travolgente di Nicolò Missiroli Jazz Trio, che accompagnerà ogni momento dell’incontro.

Un evento imperdibile aperto a tutti i giovani imprenditori e non solo, in cui allegria farà rima con solidarietà e insieme saranno il collante della festa.

Per informazioni e prenotazioni:

https://www.eventbrite.com/e/registrazione-together-we-can-723385213647

oppure contattando la segreteria del gruppo al numero 049 8209772 - segreteria.gi@ascompd.com

