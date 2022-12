Apericena di Natale in cantina

Il 16 dicembre vieni a scambiarti gli auguri di Natale con i tuoi amici o la tua famiglia in Cantina La Mincana-Dal Martello. Ottimi vini, musica live e l’atmosfera unica e avvolgente di una meravigliosa cantina ai piedi dei Colli. Non andare nel solito wine-bar o locale, vieni in Cantina La Mincana (Via Mincana 52 a Due Carrare) per un’apericena intimo e ricco di sapori:

polpettine di carne

polpettine di verdure

torta salata con zucchine e formaggio

torta salata con radicchio e speck

focaccine con mortadella e provola

risotto con zucca, speck e funghi

vini della cantina

acqua

analcolici

PRENOTAZIONI: 3489133337