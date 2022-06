Apericena con Rossini: percorso musicale con degustazione

Gioachino Rossini (1792-1868), oltre ad essere uno dei più importanti compositori del panorama italiano e internazionale, fu un grande personaggio anche a livello culinario. Durante i numerosi viaggi in Europa per portare nei teatri le sue rappresentazioni operistiche, ebbe modo di conoscere i prodotti più disparati e i cuochi più rinomati. Chef gourmet ed esperto di vini, a 37 anni si ritirò a vita privata dedicandosi alla sperimentazione culinaria, esattamente come faceva con la sua musica. «Non conosco un’occupazione migliore del mangiare. L’appetito è per lo stomaco quello che l’amore è per il cuore».

Dall’unione tra la passione di Rossini per la gastronomia e quella per la musica nascono 8 brani per pianoforte interamente a tema culinario, raccolti nel IV volume dei “Peccati di vecchiaia” (Péchés de vieillesse), scritto tra il 1857 e il 1868. L’opera si apre con quattro antipasti e si conclude naturalmente con il dolce. Che suono avrà l’uva o un fico? L’Associazione Culturale Fantalica APS, in collaborazione con l’Associazione Nova Symphonia Patavina, propone un intervento musicale eseguito al pianoforte dall’artista Elisabetta Chiarato, con l’eccezionale possibilità di assaggiare le pietanze che Rossini ha deciso di mettere in musica.

L'evento si svolgerà venerdì 17 giugno 2022 alle ore 19, presso la sede dell’Associazione Culturale Fantalica APS in via G. Gradenigo 10 a Padova ed è realizzato nel contesto della nuova edizione della rassegna "Portello segreto. Il Portello tra storia e personaggi".

Web: https://www.fantalica.com/event/apericena-con-rossini/