Apericena show con spettacolo Kosmica a Zovon di Vo'

SERE D’ESTATE 2024 da UN POCO DE BON a Vo'. Un’incantevole viaggio lungo tutta l’estate entrando nel mondo dell’immaginazione, ispirandosi al “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry.

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO ore 20

SPETTACOLO “KOSMICA” Video proiezioni, piccola magia ed effetti visivi per bambini e famiglie «Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano». Il nostro amico Diego Zanetti della ludoteca “L’albero del riccio” di Zovon, ha creato uno spettacolo meraviglioso per farci entrare in un mondo fantastico, fatto di video, luci, magia e tanto divertimento per i piccioli, ma non solo!! Liberamene tratto dal libro del “Piccolo Principe”.

Lo spettacolo sarà inserito all’interno dell’apericena.

PREZZO:

Costo adulti: 30 euro cad.

Bambini dai 3 ai 12 anni: 10 euro cad. (menù baby: piatto unico)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://forms.gle/7LZP51MEhxNgmPuD8

Il prezzo comprende intrattenimento e l’APERICENA composta da: antipasto, due portate di piatti freddi, fra cui affettati e formaggi con confetture, dessert, caffè, acqua e vino.

Da “UN POCO DE BON”, Via Bagnara Alta n.1122, Zovon di Vo’ (PD).

Programma completo degli eventi https://www.incollitour.it/sere-destate-2024/

(foto canva In.Colli Tour)