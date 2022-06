Apericena show a Zovon di Vo'

Cinque divertenti serate nel corso dell’estate per scoprire i 5 sensi in un “Apericena Show” da Un poco de Bon" a Zovon di Vo'! Giovedì 30 giugno: seconda serata alla scoperta dell' "udito" Come? Lo faremo attraverso la presentazione del libro "Hai mai conosciuto Mattia Pascal?" di Laura Petrarca, con l'interpretazione di lettura a cura di Sarah Trevisan.

Ma cosa si fa ad un "apericena Show"? Si passa una serata tranquilla e libera, seduti a chiar di stelle nel meraviglioso terrazzo dell’azienda. L’apericena è a buffet (antipasto, tagliere di affettati e formaggi con confetture, dessert, acqua e vino), e sarà intervallata dalla presentazione dell’ospite.

Prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/8Q6m757fJP93AmtPA