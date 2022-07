Apericena show a Zovon di Vo'

Sere d'estate da "Un poco de bon" in via Bagnara Alta 1122, Zovon di Vo'. In totale cinque divertenti serate nel corso dell’estate per scoprire i 5 sensi in un “Apericena Show”

Terza serata

Giovedì 21 luglio, scopriremo la "VISTA" godendoci un simpatico intrattenimento teatrale simile ad un demeziale Talk show intitolato "Dritto & Roverso", a cura di Sarah Trevisan & Company

Nel corso della serata, apericena con antipasto, tagliere di affettati e formaggi con confetture, dessert, caffè – acqua e vino.

Ma cosa si fa ad un “apericena Show”??

Si passa una serata tranquilla e libera, seduti a chiar di stelle nel meraviglioso terrazzo dell’azienda. L’apericena è a buffet, e sarà intervallata dalla presentazione dell’ospite.

Costo

Costo adulti: 20 euro cad.

Bambini dai 4 ai 12 anni: 10 euro cad.

Bambini dai 0 ai 3 anni: gratuito (non previsto apericena)

Inizio ore 20.30

prenotazione obbligatoria

https://www.incollitour.it/un-poco-de-bon-vista/