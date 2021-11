Sestinamenti, l'ultima pubblicazione di Luigi Cerantola presentata agli “Aperitivi culturali” di Disll

Come un incontro in libreria, alla rassegna degli “Aperitivi culturali” organizzati dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova, ci sarà la possibilità di unirsi ai docenti e ai loro ospiti e di ascoltare delle conversazioni su romanzi, poesia, lingue e teatro. Gli incontri saranno in presenza nella sede del Complesso Beato Pellegrino con entrata da via Elisabetta Vendramini 13 a Padova e muniti del Green Pass, ma sono fruibili anche con collegamento on line.

Nel prossimo appuntamento di giovedì 11 novembre verrà presentata l’ultima pubblicazione di Luigi Cerantola, Sestinamenti (Vittorio Veneto, De Bastiani, 2021), nella quale l’autore affronta la sestina dantesca Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra proponendone una suite di parodie, ovvero di riscritture che rileggono la forma della sestina riprendendone fedelmente le parole in rima e la loro sequenza. Sarà inoltre l’occasione per ragionare, assieme all’autore, su Dante, le forme della sua poesia e sulla lunga durata del suo modello.

Giovedì 11 novembre alle ore 18.15 in Aula 12 del Complesso Beato Pellegrino con entrata da via Elisabetta Vendramini 13 a Padova (muniti di Green Pass) si terrà l’incontro con l’autore Luigi Cerantola dal titolo “Sestinamenti” introdotto da Tobia Zanon del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari. L’appuntamento che si può seguire in presenza in può essere fruito anche da piattaforma Zoom al link https://unipd.zoom.us/j/87932203730.

Luigi Cerantola ha insegnato Lingua e Letteratura italiana all’Università di Tokyo. È poeta, prosatore e librettista. Tra le sue opere più importanti si possono citare – piccola parte di una produzione sterminata – i 17 libri delle Arie (2005-2010), i 5 libri delle Favole (1986-1993), una traduzione dei sonetti di Shakespeare (Shakespeariana, 2016) e il testo per l’Opera Aquagranda, opera lirica in un atto unico di Filippo Perocco, commissionata dal Teatro La Fenice di Venezia per commemorare il cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 1966 (2016). Suoi testi sono stati musicati da alcuni dei più importanti compositori italiani e stranieri dei nostri giorni, quali Claudio Ambrosini, Curt Cacioppo e Giampaolo Coral.

Venerdì 26 novembre alle ore 17.30 sarà la volta de “Il sapere mitico” con Maurizio Bettini e Simone Beta dell’Università di Siena che saranno presentati da Davide Susanetti docente del DiSLL. L’aula dove si terrà l’incontro sarà comunicata, mentre è disponibili il link Zoom per l’evento da seguire in modalità on line (https://unipd.zoom.us/j/93021882576).

