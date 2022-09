Aperitivo e acquerelli in vigneto, un pomeriggio sensoriale da Maeli

L’autunno fa capolino tra i filari dei nostri vigneti e ci regala sfumature di colori e di profumi di stagione, come quelli dell’uva in vendemmia! I vigneti diventano una tavolozza di colori, le luci al tramonto disegnano ombre tra i filari che prendono la forma della nostra immaginazione. Ti invitiamo a trascorrere un pomeriggio sensoriale: domenica 11 settembre l’artista Daniela Troni (Fantasticarte) sarà ospite nel nostro vigneto per insegnarci a disegnare e a colorare con gli acquerelli!

Daniela da sempre ama trasmettere la propria passione per l’arte alla gente, perciò domenica a partire dalle ore 17 sarà possibile prendere parte al laboratorio artistico guidato da Daniela, proprio tra i filari dei nostri vigneti, godendo del panorama mozzafiato unico del nostro vigneto, con vista sulla Laguna veneta e sulle Dolomiti e sorseggiando un calice di vino che nasce proprio tra le vigne di queste antiche colline vulcaniche.

Per l’occasione abbiamo pensato per voi a una degustazione artistica, con vini Maeli di ogni colore

Bianco Infinito, Colli Euganei Fior D’Arancio DOCG secco

Rosé Dilante da vecchie varietà autoctone col fondo

Rosso a sorpresa

Le bollicine dorate del Fior D’Arancio Colli Euganei DOCG spumante

E ai colori del vino verranno abbinate le colorate sfiziosità del cestino, dove troverete:

Dorate focacce artigianali

Panino con crema violacea di barbabietola

Dadolata rosa e bianca di prosciutto e formaggio

Costo

Costo 35 euro/persona comprensivi di telo da pic-nic, laboratorio artistico (con fornitura di tutto il materiale), cestino e 2 calici di vino Maeli.

Cauzione calici: 5 euro/persona

Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti

Ricorda di portare un pullover, in collina le temperature sotto sera si fanno più frizzanti!

Parcheggio in loco in via Cesare Pollini 28, segnalato in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Giona

Attività sarà riservata ad un massimo di 80 partecipanti.

È necessaria la prenotazione tramite il form.

Indicazioni sulla location e come arrivare poi tra i vigneti

L'evento si tiene davanti al capitello della Madonna in via Pirio, 18 a Torreglia, ma la macchina va lasciata in via Cesare Pollini, 21, 35038 Torreglia PD, Italia. Da lì poi si può accedere al vigneto a piedi.

Per arrivare in vigneto qui trovate le indicazioni precise da Google maps

Info web

https://www.facebook.com/events/766142157796333/

https://feshioneventi.it/prodotto/aperitivo-e-acquerelli-in-vigneto/

