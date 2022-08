Aperitivo alternativo, fra formaggio e vino a Carbonara di Rovolon

Sabato 27 agosto ti aspettiamo per un “aperitivo alternativo” in quel di Rovolon (PD)! Partiremo con un meraviglioso momento di scoperta, visitando il sorprendente magazzino della latteria LATTEBUSCHE dedicato alla stagionatura delle forme di grana.

Procederemo poi in una facile passeggiata fra il vigneto dell’azienda AL CONTADIN in compagnia di Gianni, il titolare, che ci racconterà com’è andata la stagione e i preparativi per l’imminente vendemmia, con la possibilità di “beccoeare” qualche acino d’uva direttamente dalla vigna! Per poi concludere con un gustosissimo aperitivo e momento di degustazione.

Dettaglio tour:

Ore 18: ritrovo e registrazione presso la LATTERIA LATTEBUSCHE, Via Dante Alighieri n.5 a Carbonara di Rovolon.

Ore 18.10-18.45: visita guidata del magazzino per la stagionatura delle forme di grana

Ore 18.45-19.30: camminata fra i vigneti dell’azienda vitivinicola AL CONTADIN (adiacenti alla proprietà di Lattebusche)

Ore 19.30-20.30: visita guidata in cantina, con aperitivo/degustazione

Ore 20.30 circa: partenza con breve passeggiata per ritornare al punto di partenza

La fine del tour è prevista verso le ore 20.45. Presso l’azienda sarà possibile acquistare i loro prodotti, che troverai comodamente al punto di arrivo,dove hai parcheggiato l’auto.

Costo adulti: 15 euro cad.

Bambini dai 4 ai 13 anni: 10 euro cad.

Nota bene:

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

Evento a numero a chiuso

Evento svolto interamente all’esterno

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/Y7rgEW7Dd9kyeeQc9.