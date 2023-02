Aperitivo alternativo al tramonto a Carbonara di Rovolon

Sabato 11 marzo ti aspettiamo per un “aperitivo alternativo” in quel di Rovolon (PD)! Partiremo dalla Latteria Lattebusche, conoscendo chi sono e i loro prodotti. Procederemo poi in una facile passeggiata fra il vigneto dell’azienda Al Contadin in compagnia di Gianni, il titolare, che ci racconterà di cosa ha bisogno il vigneto in questi mesi, per capire come si sta preparando alla fioritura dei grappoli che poi ci doneranno il buon vino a settembre! Ci faremo avvolgere dai colori del tramonto, per poi concludere con un gustosissimo aperitivo presso l’azienda Al Contadin, con visita dell’azienda e degustazione.

Dettaglio tour:

Ore 16.20: ritrovo e registrazione presso la LATTERIA LATTEBUSCHE, Via Dante Alighieri n.5 a Carbonara di Rovolon.

Ore 16.30-17: visita guidata di Lattebusche

Ore 17.00-17.45: camminata fra i vigneti dell’azienda vitivinicola AL CONTADIN (adiacenti alla proprietà di Lattebusche)

Ore 17.45-18.45: visita guidata in cantina, con aperitivo/degustazione

Ore 18.45 circa: partenza con breve passeggiata per ritornare al punto di partenza (via breve)

La fine del tour è prevista verso le ore 19.

Presso l’azienda sarà possibile acquistare i loro prodotti, che troverai comodamente al punto di arrivo,dove hai parcheggiato l’auto. Per eventuali acquisti, il punto vendita Lattebusche chiude alle 19.30.

Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

La tua TORCIA per il ritorno

Se vuoi la tua borraccia d’acqua

Grado di difficoltà: facile

Lunghezza percorso: circa 1 km

COSTO:

Costo adulti: 15 euro cad.

Bambini dai 4 ai 13 anni: 10 euro cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/uNY9Yiqgs3KwVHFy5.