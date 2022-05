Aperitivo con l'artista: Nicola Lotto

Il 27 maggio ospite dell'ultimo appuntamento del mese del nuovo format "Aperitivo con l'artista" sarà il cantautore Nicola Lotto. «"Il canto nudo" è un disco sulla fragilità. Fragilità intesa come caratteristica delle menti sensibili (anime e cuori sensibili). Fragilità spesso nascosta per paura oppure dissimulata con maschere di violenza e di arroganza. Fragilità derivante dalla consapevolezza di vivere un corpo fisico degradabile in un'epoca degradante. Fragilità disposta a cambiare segno una volta compresa, accolta e accettata, capace così di diventare una grande forza. canto nudo è il canto liberato, esposto, fragile, puro e sincero. Non sa bene dove si trovi ma sa bene dove non vuole essere».

Evento con consumazione obbligatoria. L'evento si svolgerà all'esterno e in caso di maltempo sarà rinviato a data da destinarsi. Web: https://fb.me/e/3byp668k5.