Aperitivo con l'autore: Paolo Bargiggia

Il noto giornalista sportivo dialogherà con il pubblico su come sia cambiato e su quanto sia peggiorato il sistema calcio italiano, tanto da non farci qualificare ai mondiali per la seconda volta consecutiva.

Il programma:

6 maggio 2022

18 Cocktail di benvenuto con buffet

18.30 Inizio conferenza

19.30 L'aperitivo continua

L'ospite si intratterrà con i presenti.

EVENTO CON CONSUMAZIONE OBBLIGATORIA (10 euro). Per info e prenotazioni: 347 3791292.

Web: https://www.facebook.com/events/527348608957893/?ref=newsfeed