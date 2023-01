Libreria Esoterica il Sigillo: "Aperitivo con gli autori"

Prendete tre autori, tre libri, tre cubetti di ghiaccio, un terzo di Campari, un terzo di prosecco, un terzo di seltz. Mescolate. Il 27 gennaio alla Libreria Esoterica il Sigillo Luigi Pellini introduce in anteprima il nuovo attesissimo testo, scritto con Emanuela Chiavarelli, "L'albero, la grotta, il santuario".

Gaetano Lo Monaco, in visita da Catania, sarà gradito ospite con suggestioni sull'Ordine Osirideo Egizio e la trasmissione pitagorica. Anna Bellon (Apocalisse in salotto) presenzia per chiacchiere sulle Sette lettere sul Lume dei Filosofi di Raimondo di Sangro e firmacopie. Un aperitivo informale al quale vi invitiamo caldamente per un dialogo personale con gli autori. Ingresso libero.