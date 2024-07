Aperitivo Bohem a lume di candela al Castello San Martino della Vaneza

Immerso tra le antiche mura del Castello San Martino della Vaneza, scopri un'oasi di luce e colori che ti trasporterà in un mondo magico dove il fascino del passato incontra l'eleganza bohemien.

Rilassati su comodi divani vintage, circondato da una miriade di candele e affascinanti installazioni floreali.

Scegli il tuo Gin Tonic e assapora le prelibate proposte culinarie di Chef Elena Enjoy Your Meal.

Ti aspettiamo a FiorIncanto, l'aperitivo Bohem a lume di candela.

Informazioni

Data: 18 luglio

Orario: dalle ore 20

Luogo: Castello San Martino della Vaneza

Acquisto tramite e-commerce qui

Immagina di passeggiare tra le storiche mura del castello, circondato da installazioni floreali di mille colori e specie, mentre il crepuscolo lascia spazio alla luce soffusa delle candele. Accomodati su divani vintage, goditi l'atmosfera bucolica e preparati a un'esperienza culinaria indimenticabile.

Protagonista della serata sarà Chef Elena, che delizierà i tuoi sensi con cicchetti selezionati, accompagnati da una selezione raffinata di gin tonic che esalteranno i sapori delle sue creazioni.

Completerà l'atmosfera incantata il Dj Set, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente e memorabile.

Per le domande più ricorrenti abbiamo provveduto a integrare con risposte articolate e spiegazioni nella sezione FAQ (domande poste frequentemente).

Chiusura delle liste di prenotazione 2 giorni prima della data prevista (capienza massima 50 persone)

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli *In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Partecipazione

Ingresso all’ambientazione ricreata all’interno del Castello + benvenuto con Gin Tonic + tris di cicchetti in assaggio: 20 euro

L'unicità del Castello di San Martino sta anche nelle sue piccole dimensioni: per questo motivo i posti sono limitati.

Non perdere l'occasione di vivere una serata fuori dal tempo, dove ogni dettaglio è pensato per incantarti e farti sognare.

Contatti

Telefono 3713488702 - Whatsapp 3713488702 - Mail info@soluzionieventi.it

Info web

https://www.soluzionieventi.it/format/hills-dinner/fiorincanto_-aperitivo-bohem-a-lume-di-candela.htm