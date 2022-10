L’aperitivo al braciere che riscalda l’autunno, l’evento al castello di San Martino della Vaneza

E chi lo dice che le esperienze più belle si vivono soltanto d'estate? Nel mese di ottobre arriva l’aperitivo al braciere che riscalda l’autunno al Castello di San Martino della Vaneza (Cervarese S. Croce) per vivere un'atmosfera intima e hygge attorno al falò dalle ore 18.30 alle ore 23.

Ingresso 10 euro a persona con calice e cicchetto di benvenuto

Posti limitati e prenotazione obbligatoria

Info link https://bit.ly/3BKEVRU

Dettagli

Hills Dinner presenta l'aperitivo d'autunno al braciere!

Immaginatevi attorno al fuoco, per la precisione attorno ad un braciere di design che riscalda l’atmosfera autunnale fatta di buona compagnia e ambientazione hygge.

Ogni sabato di ottobre vi aspettiamo nella corte medievale del Castello di San Martino della Vaneza per vivere un'aperitivo fuori dal comune, attorno al falò; potrete sorseggiare un buon calice di vino assaporando pietanze cotte direttamente al braciere e, perchè no, magari cimentandovi nella cottura!

Quando

Informazioni

Ingresso dalle ore 18.30

Il prezzo del biglietto comprende l'ingresso al Castello, calice di benvenuto e uno spunciotto da cuocere al braciere; potrete scegliere successivamente altre consumazioni in loco al banco Food & Drink.

Acquisto tramite e-commerce in pochi semplici step!

Capienza massima 50 persone a serata

Partecipazione

La prenotazione è obbligatoria!

Il prezzo dell'esperienza è di 10 euro a persona comprensivo di ingresso al Castello, calice di spunciotto al braciere di benvenuto.

Informazioni

Castello di San Martino della Vaneza - Cervarese Santa Croce (Padova)

Lo svolgimento dell’aperitivo dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli:

*Si consiglia abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche. In dotazione avrete anche delle coperte per scaldarvi.

*In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti.

Contatti

Telefono 3713488702 - Whatsapp 3713488702 - Mail eventi@soluzionieventi.it.

Info web

