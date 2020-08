“Che ne sai tu di un campo di grano”: calici e cicchetti in frumentera a Correzzola

Che ne sai tu di un campo di grano

Aperitivo in frumenteria

* Domenica 9 agosto ore 18.30

Ristorante corteverdechiara con

Grani Antichi Corte Assunta

"Calici e cicchetti in frumentera"

*La campagna, circondati da campi di grano appena tagliato, il tetto il cielo, le stelle le nostre luci… mettetevi comodi

"In campagna il silenzio non è mai silenzioso: c’è sempre un frinire di cicale, un cinguettare d’uccelli, un frullo d’ali, il ronzio di un insetto, un fruscio fulmineo nell’erba, il singhiozzo di una goccia d’acqua. Eppure non c’è silenzio più bello"

(Fabrizio Caramagna)

Dove

Dalle 18.30 in via Bassa, 39, 35020 Correzzola (PD)

Info e prenotazioni

* Prenotazione obbligatoria

348 9330786

* Posti limitati

* Contributo della serata 28 euro

In caso di pioggia l’aperitivo in frumentera verrà annullato

Le cantine con noi:

Cantina Terra Felice

Ca' della Vigna

Serata nel rispetto normative anti Covid-19

Info web

https://www.facebook.com/events/1588583664648238/

https://www.facebook.com/Ristorantecorteverdechiara/