Stayinveneto, gli eventi della settimana tra aperitivi futuristici e cene experience

Tornano a Padova gli appuntamenti targati Stayinveneto.

Giovedì 15 dicembre

Giovedì 15 dicembre ore 20.30 - Il Veneto incontra il Sol Levante - Dinner Fusion Experience - Hisyou Japanese Restaurant - via della Provvidenza, 115 , Rubano (PD)

Una cena experience vi aspetta per un'emozione che coinvolgerà i 5 sensi..7 portate in cui la cucina giapponese incontra i calici veneti per un'esaltazione del gusto e dell'anima!

Un'occasione da non perdere da condividere con NOI!! Vi aspettiamo!!!

Scopri il menu Experience e tutte le info:

https://www.stayinveneto.com/it/experiences/210-giovedi-15-dicembre-il-veneto-incontra-il-sol-levante

Sabato 17 dicembre

Sabato 17 dicembre ore 17, l'Associazione culturale Il Giardino della Torre presenta, in collaborazione con Stayinveneto.com, Il movimento futurista alla Torre del Diavolo - Racconti d'avanguardia e Aperitivo Futurista c/o Massimago Wine Tower Padova.

https://www.stayinveneto.com/it/eventi/209-sabato-17-dicembre-ore-17-00-il-movimento-futurista-alla-torre-del-diavolo

