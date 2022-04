Natura e visioni estatiche nella poesia di Bohdan-Ihor Antonyč e Volodymyr Svidzins’kyj, l'aperitivo culturale al complesso Beato Pellegrino

Tornano gli aperitivi culturali al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova, incontri – online o in presenza – con docenti del DiSLL e i loro ospiti: come un incontro in libreria, l’aperitivo culturale offre un momento informale per partecipare a conversazioni dedicate a lettura, poesia, lingue, teatro.

Venerdì 8 aprile, alle 16.30, nel Complesso Beato Pellegrino (aula 11, via Vendramini 13, Padova) si terrà l’appuntamento Natura e visioni estatiche nella poesia di Bohdan-Ihor Antony? e Volodymyr Svidzins’kyj con Alessandro Achilli, Università di Cagliari, introdotto da Viviana Nosilia, docente del DiSLL.

Bohdan-Ihor Antony? e Volodymyr Svidzins’kyj sono tra le voci più alte della poesia ucraina della prima metà del Novecento: la loro opera si contraddistingue per una particolare attenzione al rapporto tra il vissuto dell’io lirico e l’ambiente circostante, descrivibile nei termini di una vicinanza simbiotica tra l’elemento umano e quello naturale.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

È possibile seguire l’incontro anche online tramite piattaforma Zoom al link: https://unipd.zoom.us/j/87932203730

