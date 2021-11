Così è (se vi pare), appuntamento con l’aperitivo culturale di Disll

Come un incontro in libreria, ci sarà la possibilità di unirsi ai docenti del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari e ai loro ospiti e di ascoltare delle conversazioni su romanzi, poesia, lingue e teatro. Gli incontri saranno in presenza nella sede del Complesso Beato Pellegrino con entrata da via Elisabetta Vendramini 13 a Padova e muniti del Green Pass, ma anche collegandosi on line.

«Come celebrare il centenario dei Sei personaggi in cerca d'autore (1921-2021), cioè di una delle opere più rappresentate sui teatri mondiali, se non con l'avvio di una Edizione Nazionale delle Opere di Luigi Pirandello che riporta alla luce copioni, manoscritti d'autore, prime edizioni e rarità di uno dei drammaturghi più amati e più complessi? Questo venerdì, al Polo Beato Pellegrino, si presenta il quinto volume di “Maschere nude”, curato da Beatrice Alfonzetti (Università di Roma) e da me - dice Valentina Gallo dell’Università di Padova - in un'edizione destinata a riscrivere la storia testuale. Tre le opere - Tutto per bene (1920), La ragione degli altri (1916) e Così è (se vi pare) (1918) - che diventano la 'parabola' con la quale si inaugura la grande stagione del teatro pirandelliano. Ne ripercorreremo la storia, il successo e la sofferta affermazione con due ospiti d'eccezione, Annamaria Andreoli, presidente dell'Istituto di Studi pirandelliani e sul Teatro contemporaneo, e Piermario Vescovo, direttore del Teatro Stabile del Veneto, che dialogheranno con Franco Tomasi dell'Università di Padova».

Venerdì 5 novembre alle ore 17.30 in Aula 6 del Complesso Beato Pellegrino - via E. Vendramini 13 a Padova - sarà presentato uno dei volumi dell'Edizione Nazionale di Luigi Pirandello dal titolo “Luigi Pirandello | Maschere nude | V” - Edizione Mondadori 2021 - a cura di Beatrice Alfonzetti dell’Università La Sapienza di Roma e Valentina Gallo dell’Università di Padova. Interverranno, alla presenza delle curatrici, Annamaria Andreoli, Presidente dell’Istituto di Studi pirandelliani e del Teatro contemporaneo e Piermario Vescovo dell’Università di Venezia e direttore del Teatro Stabile di Verona, moderati da Franco Tomasi del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Ateneo patavino. L’incontro si potrà seguire anche in zoom al link https://unipd.zoom.us/j/ 87932203730.

Giovedì 11 novembre alle ore 18.15 sempre in presenza in Aula 12 del Complesso Beato Pellegrino si terrà “Sestinamenti”, incontro con l’autore Luigi Cerantola” che dialogherà con Tobia Zanon docente del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova. L’appuntamento è visibile anche su piattaforma Zoom al https://unipd.zoom.us/j/ 87932203730.

Venerdì 26 novembre alle ore 17.30 sarà la volta de “Il sapere mitico” con Maurizio Bettini e Simone Beta dell’Università di Siena che saranno presentati da Davide Susanetti docente del DiSLL. L’aula dove si terrà l’incontro sarà comunicata, mentre è disponibili il link Zoom per l’evento da seguire in modalità on line (https://unipd.zoom.us/j/ 93021882576).

