Aperitivo con l'esperto: "Realizzazione al lavoro, è possibile?"

Dopo una breve pausa estiva, siamo felici di tornare con il quinto appuntamento del nuovo format del Venerdì "APERITIVO CON L'ESPERTO", nella quale avremo come ospite la Dott.ssa Giorgia Fiocco, Life & Career Coaching. Realizzazione al lavoro: è possibile? Il lavoro occupa la maggior parte della nostra giornata ed è per questo motivo che per sempre più persone il lavoro non è più un mezzo verso l'indipendenza economica ma una via verso la realizzazione personale.

Come capire quale direzione prendere nel momento della scelta dell'avvio della propria carriera professionale?

Cosa fare quando ci si rende conto di essere intrappolati in un lavoro frustrante nel quale non si cresce, ci si sente inutili o, peggio ancora, si farebbe qualsiasi cosa pur di non affrontare il lunedì?

È possibile trovare un lavoro motivante, sfidante e che permetta di affrontare il lunedì in modo positivo?

Ne parliamo insieme a Giorgia Fiocco, Life è Career Coach. Grazie alla sua esperienza di oltre 5 anni nelle risorse umane in Italia e all'estero e alla sua esperienza come coach, accompagna oggi i suoi clienti verso una vita lavorativa piena e soddisfacente. Venerdì 26 agosto dalle 19.

Programma:

19 Cocktail di benvenuto

19.30 Inizio conferenza

Evento con consumazione obbligatoria (5 euro). I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione.