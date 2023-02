Aperitivo in una location a sorpresa a Padova con Eventi single

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto Quota senza Vip-card donna: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto Titolari Vip-card: 7 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Amanti delle sorprese? Ne abbiamo ben due in riserbo per voi. La prima la sapete già: con noi di Oj Eventi Single avrete la possibilità di incontrare e conoscere gente nuova e single, stringere nuove amicizie e, perché no, trovare qualcuno a voi affine, programmare altre uscire e condividere nuovi interessi e passioni. La seconda sorpresa riguarderà la location in cui si terranno queste nuove conoscenza seguite da un'ottimo aperitivo: essa rimarrà top secret fino al giorno dell'incontro. Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne.

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Quota senza Vip-card donna: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Titolari Vip-card: 7 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 21 Febbraio 2023. Ritrovo alle ore 17 davanti alla Fontana Isola Memmia in Prato della Valle - Padova (Pd). Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il numero 348 8781211.