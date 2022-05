"Alveritivo" di inaugurazione all'alveare di Monselice

Inauguriamo insieme l'Alveare di Monselice! Aperitivo di primavera aperto a tutti. Siete curiosi di capire cos’è l’Alveare? Giovedì 19 maggio alle 18.30 passate a trovarci a Monselice in via del Carmine 1:

Conosceremo alcuni produttori

Degustazione con prodotti a km 0

Chiacchiere e convivialità

Mini degustazione gratuita del nuovo gruppo d'acquisto "Alveare di Monselice" in compagnia dei produttori locali che porteranno i loro prodotti, la loro preparazione professionale e saggezza in campo agricolo e/o culinario. Sarà possibile non solo assaggiare, ma anche scambiarsi delle ricette, chiacchierare serenamente e chiedere informazioni sul funzionamento di questa modalità di fare la spesa più responsabile e sostenibile.

Per maggiori informazioni: https://alvearechedicesi.it/it/assemblies/13957.