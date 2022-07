Aperitivo jazz nel parco del castello del Catajo

17 euro a persona + 5 euro di cauzione per la tasca con calice di vetro che verrà restituita alla riconsegna

Vini e prodotti a km 0 della Strada del Vino dei Colli Euganei! Tornano i mitici aperitivi del Catajo che quest’anno incontrano la Strada del Vino dei Colli Euganei, con l’eccellenza dei vini e dei prodotti gastronomici del territorio. Un’ occasione per sdraiarsi sull’erba del parco ascoltando jazz dal vivo, visitare il castello con le luci del tramonto e con un primo assaggio eno-gastronomico compreso nel prezzo!

Domenica 24 luglio dalle 18 alle 23, saranno presenti il food truck Brambù con i suoi sfiziosi prodotti locali di alta qualità e le cantine euganee Vignalta e Salvan Vigne del Pigozzo. L’intera serata sarà accompagnata dal sound di Nova Decò, con le avvolgenti sonorità bossa nova e jazz swing.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 17 euro a persona + 5 euro di cauzione per la tasca con calice di vetro che verrà restituita alla riconsegna. Con soli 4 euro in aggiuntivi si potrà visitare anche i saloni affrescati del piano nobile e le terrazze panoramiche con una visita guidata di ca. 45 min.

IL BIGLIETTO COMPRENDE:

accesso al parco del Castello;

1 degustazione vino Sirio moscato secco della cantina Vignalta;

1 degustazione vino Summertime spumante rosato della cantina Salvan Vigne del Pigozzo;

1 piatto tripartito di prodotti locali a km 0: prosciutto crudo DOP Salumificio Fontana con grissini artigianali, bocconcino di mozzarella di bufala Borgoluce, con sparasine sott’olio della Azienda Agricola Scaparon, tramezzini multicolori, farciti con verdure grigliate e stracchino di capra del Caseificio Morandi;

musica dal vivo.

Altre consumazioni di bevande, specialità gastronomiche sono facoltative e acquistabili direttamente sul posto. È consigliato portarsi una stuoia o un telo da usare per stendersi in libertà nel prato. In caso di pioggia l’evento è annullato.

Per info e prenotazioni: info@castellodelcatajo.it