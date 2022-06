Pizzeria del Corso crea un format anche per i bambini! Aperitivo con maga Gaia vi aspetta con i vostri bimbi (età consigliata dai 6 ai 12 anni) per uno spettacolo di magia dove il divertimento è assicurato!

Mentre loro assisteranno allo spettacolo voi potrete godervi un aperitivo e fare quattro chiacchere!

Ingresso allo spettacolo:

7 euro/bambino compreso di bibita, chips & gadget!

Ingresso gratuito per genitori/accompagnatori con possibilità di fare aperitivo a lato spettacolo. Per chi chi si ferma a cena è gradita la prenotazione. Per info e prenotazioni: 347 3791292.