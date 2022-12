Aperitivo con il Campione, Maxime Mbanda, rugbista del Colorno e della Nazionale, a Monselice

Una serata tra ottimi vini e grandi storie di sport. All'interno degli eventi organizzati per il Natale di Monselice dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Camera di Commercio, lunedì 19 dicembre alle 19.30 il rugbista del Colorno e della Nazionale Maxime Mbanda sarà ospite dell'Enoteca La Riserva in piazza Mazzini 18 a Monselice.

In questa cornice calda ed accogliente il campione della palla ovale racconterà esperienze di vita e di campo, e i valori che ha voluto trasmettere a suo figlio Leone nel libro "Fuori dalla mischia” (Piemme edizioni).

La sua “Lettera sul rugby, sull’amore e sulla vita” racconta di un ragazzo cresciuto in un quartiere difficile di Milano da padre congolese e madre italiana e della sua non semplice strada verso l’integrazione. “Fuori dalla mischia” è un inno alla vita e all'amore, il testamento emotivo di un uomo orgoglioso delle proprie origini africane tanto quanto di indossare la maglia azzurra. Una storia personale e familiare raccontata da padre a figlio, e a tutti noi, nella convinzione che dietro ai valori dello sport può nascondersi la speranza di un mondo migliore. Solidarietà, inclusione, uguaglianza non sono principi astratti, ma una meta per la quale tutti dobbiamo lottare, con la forza della responsabilità, facendo squadra, pronti a schivare i placcaggi dell'odio e dell'indifferenza.

Mbanda, che a ottobre ha ricevuto all’Università di Padova il premio Letteratura per ragazzi del concorso Letterario Sportivo Memo Geremia, ha ricevuto nel 2020 il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in seguito al suo impegno come volontario presso la Croce Gialla di Parma all’apice della la pandemia da Covid-19.

Modererà l’incontro il giornalista del Mattino di Padova Stefano Volpe. Alla serata saranno presenti anche il Sindaco di Monselice Giorgia Bedin, l’assessore Stefano Peraro e lo storico speaker della nazionale di rugby Saverio Girotto.

L'ingresso è gratuito.

https://www.comune.monselice.padova.it/c028055/po/mostra_news.php?id=3674&area=H

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.comune.monselice.padova.it/c028055/po/mostra_news.php?id=3674&area=H