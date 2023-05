“Aperitivo al museo”, percorsi tematici a palazzo Zuckermann l'11 maggio 2023

Torna l'appuntamento Aperitivo al Museo, conferenze e visite guidate a specifiche sezioni delle raccolte artistiche e numismatiche esposte nella sede di Palazzo Zuckermann.

A conclusione degli incontri verrà organizzato un aperitivo: sarà l’occasione per unire gli appuntamenti con l’arte al classico rito del tardo pomeriggio padovano, per scambiare opinioni e per soddisfare curiosità sulle opere presentate.

Dove e quando

Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi 33

Museo d'Arte Medioevale e Moderna

Museo Bottacin

ore 17.30

Giovedì 11 maggio

I pesi monetali. Un nuovo tesoro del Museo Bottacin

Valeria Vettorato

Giovedì 18 maggio

Una collezione tutta da scoprire: la Dattilioteca di Nicola Bottacin

Marco Callegari

Giovedì 25 maggio

Storie di moda

Elisa Masiero

Introduce Elisabetta Gastaldi

Ingresso

ingresso: 1 euro

il biglietto si acquista alla cassa dei Musei Civici agli Eremitani

prenotazione obbligatoria, numero massimo 40 persone

049.8204581, da lunedì a venerdì (dalle ore 09:30 alle 12:30)

museo.arte@comune.padova.it; museo.bottacin@comune.padova.it

Info web

https://padovamusei.it/it/eventi-e-mostre/aperitivo-museo-0

Foto articolo da comunicato stampa